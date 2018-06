Auf den Spuren der Ahnen

In der letzten Veranstaltung der Saison wurde im Café Kitzinger ein ganz besonderes Thema behandelt.

Hohenems. Ahnenforschung ist eine spannende Sache, ist akribische Spurensuche auf der Fährte der Vergangenheit. Als Vortragende hatte man vergangenen Freitagabend Ursula Simmerle vom Verein IGAL gewinnen können, die in ihrer jahrzehntelangen Forschungsarbeit viele Tricks und Kniffe herausgefunden hat, wie man beim Forschen weiter kommen kann. In ihrem Vortrag klärte Simmerle eine faszinierte Zuhörerschaft darüber auf, was „Genealogie“ – die Lehre über die Familie – im Einzelnen bedeutet. Rudolf Hirnböck begrüßte eine gespannte Zuhörerschaft im Café Kitzinger zum Vortrag über die Reise zu den eigenen Wurzeln.

„Der Virus Ahnenforschung ist unheilbar“, mit diesen Worten eröffnete Ursula Simmerle ihren Vortrag. Genealogie bedeutet das Forschen nach der eigenen Familiengeschichte, man sucht seine Wurzeln und beginnt, einen Stammbaum zu erstellen. Hat man einmal mit der Forschung begonnen, kann man nicht mehr aufhören. Es werden Vorfahren ausgeforscht, Verwandtschaftsverhältnisse aufgeklärt und man lernt so ganz nebenbei viel über Geografie, Ethnologie und Geschichte. Welche Berufe hatten die Vorfahren, woher kamen sie? Es gibt viele Fragen und auch zahlreiche Möglichkeiten, nach Antworten zu suchen. „Eine große Herausforderung ist es, alte Schriften zu entziffern, in Archiven zu stöbern oder in Kirchenbüchern zu forschen“, so die erfahrene Ahnenforscherin. Glücklicher Weise stehen heute große Datenbanken zur Verfügung, die bei der Suche sehr hilfreich sein können.