Auf den Schuh gekommen

Dominic Haberl ist nicht nur professioneller Eishockeyspieler beim EHC, sondern auch ein erfolgreicher Influencer in der Sneaker-Szene.

Sneaker ist nicht gleich Sneaker. Das kann Haberl bestätigen. „Ich habe Schuhe, die in ihrem Wert sehr gestiegen sind. Solche ziehe ich selbstverständlich nicht oft an“, klärt er auf. Ihm geht es hier in erster Linie darum, einen solch wertvollen Schuh zu besitzen. „Ich habe beispielsweise einen Schuh, den der amerikanische Rapper Kanye West designt hat. Das ist schon ein tolles Gefühl, denn von diesem Schuh gibt es keine 5000 Stück weltweit“, sagt er. Auf online-Plattformen werden die begehrten Schuhe gehandelt und wenn man Glück hat, steigen sie mit der Zeit im Wert. „Das ist mir allerdings nicht so wichtig, denn meine Schuhe gebe ich nicht weg. Sie bleiben alle bei mir“, so der Influencer. Deshalb lagert er seine Sammelobjekte in den passenden Schuhkartons im ganzen Haus.