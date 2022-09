Auf den Frieden nicht vergessen

In ganz Europa wird am morgigen Mittwoch (14. September) für den Frieden gebetet - Vorarlberg ist durch das Dominikanerinnenkloster in Bludenz vertreten.

Auf Initiative des Rats der Bischofskonferenzen in Europa (CCEE) findet am morgigen Mittwoch (14. September) europaweit eine Eucharistische Anbetung für den Frieden in der Ukraine statt. Alle Diözesen Österreichs beteiligen sich an der europaweiten Aktion. In Vorarlberg wird die Aktion mit einer Gebetsstunde im Dominikanerinnenkloster in Bludenz unterstützt.



Die gesamte Kirche stehe den Ukrainer/innen nahe, so Papst Franziskus. „Wir begleiten euch, so gut wir können, in eurer Trauer“, betonte er weiter. Er selbst denke oft, dass eine der größten Gefahren jetzt darin bestehe, das Drama in der Ukraine zu vergessen, so Franziskus. Man dürfe sich nicht daran gewöhnen, dass Krieg herrscht.