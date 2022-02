Auf Demo mit Auto auf Polizei los: Impfgegnerin ist Altenpflegerin

In einem Interview stilisiert sich Alexandra T., jene Frau, die bei einer Corona-Demo auf Polizisten losfuhr, als Opfer von Exekutivwillkür. Brisant: Die dezidierte Impfgegnerin arbeitet in einem Vorarlberger Pflegeheim.

In einem Videointerview auf einer einschlägig bekannten Plattform von Impf- und Corona-Maßnahmengegnern spricht Alexandra T. über den Vorfall, der landesweit für Schlagzeilen sorgte und von der Politik als "endgültiges Überschreiten einer roten Linie" charakterisiert wurde. Im Rahmen einer großen Protestaktion des "Vorarlberger Corona-Widerstands" besuchte die Unterländerin Anfang Februar eine die Kundgebung in Bregenz. Auf der Rückfahrt weigerte sich die 51-Jährige, ihren Wagen im Zuge einer Polizeikontrolle zu stoppen. Stattdessen fuhr sie auf drei Beamte und Beamtinnen los, mit einer Österreichflagge an der Tür, hupend und laute Widerstands-Parolen zum Besten gebend.