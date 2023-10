Auf dem Weg zur Spitze

Ein spannendes Rollhockey-Duell mit anschließender Oktoberfestparty erwartet das Publikum am kommenden Samstag, 28. Oktober in der Dornbirner Stadthalle.

Ein spannendes Rollhockey-Duell mit anschließender Oktoberfestparty erwartet das Publikum am kommenden Samstag, 28. Oktober in der Dornbirner Stadthalle. ©RHC

Ein spannendes Rollhockey-Duell mit anschließender Oktoberfestparty erwartet das Publikum am kommenden Samstag, 28. Oktober in der Dornbirner Stadthalle. ©RHC

Der RHC Dornbirn lädt zum Rollhockey-Derby mit Oktoberfest-Flair.

Dornbirn. Ein Derby der besonderen Art erwartet Rollhockey-Fans am Samstag, 28. Oktober um 18 Uhr in der Stadthalle Dornbirn. Dieses wird nicht nur sportlich, sondern auch kulinarisch für Furore sorgen. „Im Anschluss an das Spiel sind alle herzlich zum Weißwurstfest eingeladen, das den sportlichen Hochgenuss begleiten soll“, erklärt Marcel Schrattner vom Verein.

Die Wolfurter kehren nach einer einjährigen Abstinenz in der unteren Liga eindrucksvoll ins Oberhaus zurück. Es kribbelt bereits in beiden Lagern, Wolfurt und Dornbirn sind die Verfolger auf Tabellenführer Uttigen und bringen gerade ordentlich Wind in die Schweizer NLA. Die Wolfurter Mannschaft konnte vergangenes Wochenende mit einem historischen Sieg gegen den amtierenden Meister Diessbach auftrumpfen und geht gestärkt in das Derby. Dabei kam die Rückkehr von Daniel Zehrer zum richtigen Zeitpunkt. Zusammen mit dem talentierten Dilme Vallribera aus Andorra, dem spanischen Spieler Gallego Gutiérrez sowie den aufstrebenden Nachwuchstalenten Fuentes Espejo und dem schnellen Argentinier Roby Pastor bilden sie ein starkes Team, das unter der Leitung des neuen Trainers Agüero Balmaceda glänzend harmoniert.

Längere Pause für Hagspiel

Aber auch die Dornbirner liegen in der Spur, einzig das Verletzungspech kostete wieder wertvolle Punkte. Dornbirns Topscorer Kilian Hagspiel fällt nach einer Schultereckgelenksluxation im Spiel gegen Diessbach wieder länger aus und fehlt der Mannschaft. Doch Coach Francesco Dolce ist fest entschlossen, die Karten fürs Derby neu zu mischen.

Das bevorstehende Derby verspricht, ein echter Thriller zu werden, da beide Teams auf Augenhöhe agieren. Für den argentinischen Spieler Martin Maturano wird es das erste Ländle-Derby im Trikot der Dornbirner sein, und er weiß, dass es eine enge Kiste wird: „Kleinigkeiten werden entscheiden. Wir sind zuversichtlich, dass wir die Mannschaft sein werden, die weniger entscheidende Fehler macht. Die Teamchemie und die Einstellung jedes Spielers auf dem Platz müssen stimmen, um die Vormachtstellung im Ländle zu übernehmen.”