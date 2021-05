Auf dem Weg nach oben: Marco Rossi wetzt die Kufen

Das Rankweiler Eishockey-Talent bereitet sich auf sein Comeback vor und vertraut bei der professionellen Anpassung seiner Schlittschuhe auf die Künste von Thomas Fetz (Schuhhaus Vogelsberger). Eistraining mit Skill-Coach der Minnesota Wild Mitte Juni.

Langsam nähert sich der Center in Diensten des NHL-Teams Minnesota Wild wieder seiner Normalform. Nach seiner überstandenen Covid-19-Infektion hinterließ das heimtückische Virus seine Spuren im Körper des Supertalents und verhinderte seine Debütsaison in der stärksten Eishockey-Liga der Welt. Inzwischen hat der 19-Jährige die Erkrankung aber hinter sich gelassen und konzentriert sich wieder voll und ganz auf sein Training. Für seine körperliche Fitness zeichnet Max Cavada (C&G Personal Training Göfis) verantwortlich. Nichts wird dem Zufall überlassen, Marco kann auch dank seines Vaters Michael auf ein höchst professionelles Umfeld zurückgreifen. So vertraut Marco auf die Künste von Schuhörthopäde Thomas Fetz. Individuell auf die Anforderungen des Athleten angepasste Einlegesohlen sorgen für perfekten Halt. Gelegenheit zur Probe hat der Eishockey-Crack schon Mitte Juni.