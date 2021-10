Auf dem Schulhof wurde aufgetischt

Zum Ausklang der Fanni Amann Tage wird noch einmal vielerorts köstlich gekocht und gegessen.

Das Konzept der mobilen Gastfreundschaft feierte 2011 in Feldkirch seine Premiere. Damals kochte das Designstudio Chmara & Rosinke im öffentlichen Raum auf ihrer mobilen Küche. Mit ebendieser mobilen Küche lud die Dreiklang-Region heuer in Dünserberg und Düns bei „Fanni Amann Mobil“ zum gemeinsamen Mittagstisch ein. Marcus Naumann (Geschäftsführer ARGE Dreiklang) und Julia Beck (Kreativagentur mohap) bereiteten in Düns köstliche Krautspätzle mit Speck und frischem Schnittlauch zu. Das genussvolle Sonntagmittagessen ließen sich auch die Bürgermeister der Dreiklang-Gemeinden Düns und Schnifis, Gerold Mähr und Simon Lins , sowie Walgau-Winzer Raimund Dünser und einige weitere Gäste bei sonnigem Wetter nicht entgehen.

Zum Finale der Fanni-Amann-Tage wartet die Dreiklang-Region noch bis zum Mittwoch gleich mit drei Veranstaltungen auf: Am Montag heißt es in der Krone Schnifis bei einem herzhaften Rinderragout „Aufgetischt“, am Dienstagnachmittag wird im Laurentiussaal in Schnifis nach einem Fanni-Amann-Rezept Birnenbrot für die Weihnachtszeit gebacken, und am Mittwochabend kommt man im Laurentiussaal zum Gespräch bei Bewirtung zusammen, wobei noch einmal an Fanni, Mali, Ali und das Bädle erinnert wird.