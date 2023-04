Auf Dach gelandet: Spektakuläre Flucht vor Polizei in Lech

Ein 24-jähriger Pkw-Lenker verlor in der Nacht auf Sonntag in Lech die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Der 24-jährige Pkw-Lenker bog in der Nacht auf Sonntag um 00.39 Uhr vom Parkplatz eines Hotels kommend in die L 198 ein, beschleunigte sein Fahrzeug stark und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Oberlech. Eine zufällig entgegenkommende Polizeistreife versuchte, den 24-Jährigen durch Einschalten des Blaulichts anzuhalten, was dieser jedoch ignorierte.