Auf blaue Bundeslinie bei Politikergehältern

Ausnahmen sieht Spalt zumindest nur für Bürgermeister von Kleingemeinden. Hier sei es so schon schwierig genug, motivierte Menschen für den Job zu finden.

Spalt ist gelernter Maschinenbauer, er wechselte imHerbst 2022 für die Freiheitlichen von der Feldkircher Stadtpolitik in den Nationalrat. Die Grüne Politik verstärke derzeit nur die Probleme der Bevölkerung während der Teuerung. "Ich bin mit der Politik der Bundesregierung im Gesamten unzufrieden", will er aber auch die ÖVP nicht loben. Zu viele Themen würden schubladisiert werden, zu viel scheitere für den freiheitlichen Kultursprecher an Kleinigkeiten.