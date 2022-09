Auf Augenhöhe mit dem Virus

Dr. Robert Spiegel, COVID-Beauftragter der Vorarlberger Ärztekammer, sprach am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" über den Variantenmanagementplan und wie der Corona-Herbst aussehen könnte.

Immer noch fehlen 70.000

Ein Wermutstropfen mischte sich dennoch in die verhaltene Euphorie. Nach wie vor sind 70.000 Personen im Land nur an- aber nicht fertig geimpft. Diese Zielgruppe gilt es laut Spiegel dringend zu erreichen, denn das Risiko, an einem schweren Verlauf oder in der Folge an Long Covid zu erkranken sei hoch und harte Realität. Es sollte wieder eine Impfquote von wenigstens 60 Prozent erreicht werden. Derzeit liegt sie weit darunter.