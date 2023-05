Auf Augenhöhe mit dem Team

Julian Ganahl blickt zufrieden, aber auch etwas wehmütig auf die vergangenen neun Monate zurück.

„Die Zeit verging wie im Flug“, so der junge Mann, der seinen Zivildienst in der Flüchtlingshilfe der Caritas Vorarlberg und dem Lerncafé Feldkirch absolvierte. Seine Aufgaben bereiteten ihm viel Freude und er konnte viele Eindrücke und Erfahrungen sammeln.

„Ich habe ein kleines Geschenk für dich dabei“, Ramandan grinst und zieht aus seiner Hosentasche einen Schokoriegel heraus. Julian Ganahl ist ganz gerührt von dieser spontanen Geste: „Wir teilen uns den Riegel in der Pause.“ Heute ist sein letzter Tag als Zivildiener bei der Caritas Vorarlberg und so ist er auch das letzte Mal im Lerncafé Feldkirch. Die Kinder haben den sympathischen jungen Mann aus St. Gerold ins Herz geschlossen und umgekehrt. Und deshalb schwingt auch ein bisschen Wehmut mit, wenn Julian von seinem Zivildienst erzählt. „Keinen Tag habe ich diese Entscheidung bereut. Hier hatte ich eine Arbeit mit Sinn.“ Sein Resümee ist sehr positiv. „Die Arbeit war sehr abwechslungsreich und vielseitig, kein Tag glich dem anderen,“ so der junge Mann. Er war die gute Seele und Ansprechperson für die Bewohner*innen von zwei Flüchtlingsquartieren in der Region Bludenz, zusätzlich unterstütze er an einem Nachmittag in der Woche Kinder und Jugendliche im Lerncafé Feldkirch.

„Habe meinen Horizont erweitert“

Was Julian an all seinen Aufgaben schätzte, war, dass er sehr selbstständig arbeiten durfte. „Man hat mir von Anfang an viel Freiheiten gelassen, aber auch viel zugetraut. So war ich beispielsweise oft mit dem Auto unterwegs, um Botengänge zu erledigen“, erzählt der junge Großwalsertaler. „Das Arbeitsklima war geprägt von gegenseitigem Respekt. Ich war von Anfang an ein vollwertiges Teammitglied. Das hat mich sehr positiv überrascht.“ Seine Erwartungen an den Zivildienst wurden dabei übertroffen. „Ich habe hier großartige Menschen kennengelernt, Einblicke in andere Kulturen erhalten und auch meinen eigenen Horizont um einiges erweitert.“ Doch nun bricht ein neuer Lebensabschnitt für Julian an, ab Herbst möchte er seine Zelte in Graz aufschlagen und dort mit dem Studium der Tontechnik beginnen.

Du willst Zivildiener bei der Caritas werden?

Vor allem in den Bereichen Flüchtlingshilfe, carla, in den Werkstätten Bludenz und Montafon, Hospiz am See, Caritas Café, Objektmanagement, Kommunikationsabteilung uvm werden dringend Zivildiener gesucht.

Dann melde dich beim Zivildienstkoordinator Jonas Hinrichsen, T 0676 88420-5053, E zivi@caritas.at, www.caritaszivi.at