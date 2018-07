Auf Augenhöhe mit dem Bronze-Hauptmann

Restauratorin Beatrice Pfeifer ist Spezialistin für Metallkonservierung. In Bludenz erhält derzeit das Riedmiller-Denkmal eine „Frischzellenkur“ von ihr.

Diese Woche jährte sich der Tag der Errichtung des Riedmiller-Denkmals in Bludenz zum 113. Mal. Doch wer dieser Tage in die Alpenstadt kommt, wird den honorigen Herrn nicht an seinem gewohnten Platz antreffen. Der Sockel, auf dem er jahrzehntelang stand, ist verwaist. Schuld daran, dass der Bronze-Hauptmann seinen Posten verlassen hat, ist eine Frau. Pfiffiger Kurzhaarschnitt, Arbeiterlatzhose und wache blaue Augen hinter dezenten Brillengläsern: Beatrice Pfeifer (57) kümmert sich als Restauratorin um das „Wohl­ergehen“ des Riedmiller-Denkmals. Auf dem Platz vor dem Café Remise, in Sichtweite zum gewohnten Standort der Bronze-Statue, steht das in die Jahre gekommene Kunstwerk umgeben von einem Baugerüst.