Auer: "Mit Kickl und Hofer kann man nicht verhandeln"

Die Vorarlberger SPÖ-Landtagsabgeordnete, AK-Vizepräsidentin und ÖGB-Landessekretärin Manuela Auer im VOL.AT TV Wahl-Talk mit Chefredakteur Marc Springer.

"Jeder stöhnt unter der Steuerlast - sowohl die Arbeitgeber als auch die Arbeitnehmer", sagt Manuela Auer von der SPÖ im VOL.AT-Wahl-Talk. "Wir müssen das Steuer-System ändern", ist Auer überzeugt. Für die Sozialdemokratin, die bei den Landtagswahlen 2019 in Vorarlberg auf dem Listenplatz 2 für die SPÖ ins Rennen geht. Dieses müsse sowohl die Umweltfragen berücksichtigen als auch eine gerechtere Verteilung von Steuern. "Dieses Steuer-System muss auch die treffen, die ganz viel haben", meint Auer und spricht damit eine "Millionärs-Steuer" an. "Ganz wichtig: Die Millionärs-Steuer trifft nicht die ,Häusle-Besitzer'. Die erste Million ist steuerfrei, erst danach beginnt's." Österreich sei eine Insel der Seeligen für die Reichen. In anderen Ländern würde das System einer Vermögenssteuer auch funktionieren, hält Auer fest.