Live Sondersendung vor der NR-Wahl 2019

Am Freitag, ab 10:30 Uhr, gibt es auf VOL.AT TV die längste NR-Vorwahl-Sondersendung des Landes mit zahlreichen Livetalks.

Der Countdown für die Nationalratswahl 2019 in Österreich läuft. Viele Menschen sind noch unentschlossen - hier gibt es vor dem 29. September noch die letzte Entscheidungshilfe. Ab 10:30 Uhr stellen sich die Spitzenkandidaten und Kandidatinnen von Grünen, SPÖ, NEOS, FPÖ, ÖVP, Liste Jetzt und Der Wandel noch einmal im Livetalk.

Nationalratswahl 2019 live

Am Wahl-Sonntag wird VOL.AT TV in einer mehrstündigen Live-Sonsersendung von der Nationalratswahl in Österreich berichten. Zudem gibt es alle Ergebnisse und Prognosen im VOL.AT-Datencenter aus Ihrer Vorarlberger Gemeinde live sowie alle Österreich-Ergebnisse. (VOL.AT)