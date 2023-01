Auch untere Rathausstraße wird neu gestaltet

Bregenz (BRK) – Die Quartiersentwicklung Leutbühel beschäftigt die Stadt seit Jahren. 2018/19 wurden Römer- und Kirchstraße neu gestaltet, 2021/22 der Leutbühel selbst, die Maurachgasse, das Apothekergässle und die Deuringstraße.

Der letzte Bauabschnitt seit Septem­ber 2022 bis voraussichtlich Juni 2023 betrifft die Rathaus-, Anton-Schneider- und Bergmannstraße. Wie Bürgermeister Michael Ritsch mitteilte, wurde jetzt im Stadtrat am 24. Jänner noch eine Baufelderweiterung befürwortet.

„Die Neugestaltung von öffentlichem Raum hat immer zwei Aspekte. Am augenscheinlichsten sind die optischen Veränderungen an der Oberfläche, die eine Straße dort, wo früher Autos waren, für Fußgänger:innen attraktiver machen. Wie beim Baufeld in der unteren Rathausstraße geht es aber auch um die notwendige Leitungsinfrastruktur tief im Boden, ohne die unser gewohnt bequemes Leben nicht möglich wäre. Dieser Leitungsbau macht übrigens einen großen Teil der Kosten aus“, betonte Bürgermeister Michael Ritsch.