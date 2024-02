Nach Body Shop Insolvenz: So geht es mit dem Geschäft in Vorarlberg weiter

Der Kosmetikhändler Body Shop hat auch für seinen Ableger in Deutschland Insolvenz angemeldet. Was. bedeutet das für die Filiale in Dornbirn? Wir waren vor Ort und haben nachgefragt.

Bereits am Dienstag hatte Body Shop einen Insolvenzantrag für die Geschäfte in seinem Heimatland Großbritannien gestellt. Im Vereinigten Königreich betreibt das Unternehmen mehr als 200 Geschäfte. Das Unternehmen gehört der deutschen Beteiligungsgesellschaft Aurelius. The Body Shop war 1976 von Anita Roddick und ihrem Ehemann Gordon gegründet worden und eine der ersten Firmen, die sich auf ethisch hergestellte Kosmetik- und Hautpflegeprodukte konzentrierte und bei der Herstellung ihrer Produkte auf Tierversuche verzichtete.

Wie sieht die Situation in Dornbirn aus?

Auch in Österreich gibt es einige Standorte, davon einen in Vorarlberg. Auf Nachfrage teilte uns eine Mitarbeiterin mit, dass sich die Filialen in Österreich derzeit keine Sorgen machen müssen. Laut der Mitarbeiterin gab es am Mittwoche einen Call, in welchem den Mitarbeitern mitgeteilt wurde, dass es lediglich die Filialen in Deutschland und Großbritannien betreffe. Die Mitarbeiter des Body Shops in Vorarlberg zeigte sich optimistisch. "Wir werden alles geben und weiterkämpfen."

Aurelius und die Übernahme

Aurelius mit Sitz in Grünwald bei München hatte The Body Shop erst im November 2023 für 207 Mio. Pfund (243 Mio. Euro) vom brasilianischen Konzern Natura übernommen. Zu dem Zeitpunkt arbeiteten weltweit etwa 10.000 Menschen für The Body Shop. Zuvor hatte die Marke zum französischen Konzern L'Oréal gehört.

Kürzlich vereinbarte Aurelius, die Aktivitäten des Unternehmens in den meisten Teilen des europäischen Festlandes und in Teilen Asiens an eine Vermögensverwaltungsgesellschaft zu verkaufen. Für 2022 meldete The Body Shop einen Vorsteuerverlust von 71 Mio. Pfund, der Umsatz betrug 408 Mio. Pfund. Weltweit ist das Unternehmen nach eigenen Angaben in 89 Ländern vertreten.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Düsseldorfer Rechtsanwalt Biner Bähr ernannt. Laut Bundesanzeiger hatte die Kette im Jahr 2021 in Deutschland 66 Filialen und mehr als 350 Mitarbeiter. Zu der Kosmetikkette gehören neben eigenen Filialen auch wenige Franchisenehmer.

