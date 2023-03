Auch Sicherheit braucht ein Zuhause

Bludenzer Stadtvertretung beschließt neues Feuerwehrhaus in Kooperation mit Gemeinde Stallehr.

So hat die Stadt Bludenz für wichtige Ortsprojekte schon im Jahr 2009 ein geeignetes, zentral gelegenes Grundstück an der Bingser Dorfstraße angekauft. Auf diesen rund 1700 Quadratmetern wird ab Herbst 2023 das neue Feuerwehrhaus entstehen. „Mit dem Neubau können wir der Feuerwehr eine hervorragende Infrastruktur für ihre wichtige Arbeit bieten. Sicherheit und die Abwehr von Katastrophen braucht die notwendigen Rahmenbedingungen“, so Tschann.

Das in Nüziders ansässige Architekturstudio „Atelier Ender“ konnte am meisten überzeugen. Zwischenzeitlich wurde für die Vorbereitung des Baubeschlusses eine fortführende Planung zur Ermittlung der Baukosten beauftragt und weitere Detailabstimmungen mit den künftigen Nutzern erarbeitet. Von den Baukosten in Höhe von knapp fünf Millionen Euro wird ein Teil durch Förderungen des Landes Vorarlberg und aus Mitteln des Landesfeuerwehrfonds abgedeckt, den Rest hat die Stadt Bludenz zu 70 Prozent und die Gemeinde Stallehr zu 30 Prozent zu tragen. In den nächsten Wochen wird die Einreichplanung fertiggestellt und die notwendigen Behördenverfahren eingeleitet. Nach dem Inkrafttreten des Baubescheides wird ab Herbst 2023 intensiv gebaut. Etwa zum Jahreswechsel 2024/25 sollte das neue Feuerwehraus für Bings und Stallehr bezugsreif