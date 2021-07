Auch niedergelassene Ärzte bieten kostenlose PCR-Tests an

Ebenso wie die Apotheken werden demnächst auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte in ihren Ordinationen kostenlose PCR-Tests anbieten. Das hat die Ärztekammer mit dem Gesundheitsministerium und den Sozialversicherungen vereinbart, wie die Standesvertretung am Freitag der APA mitteilte. Ausgerollt sollen diese Gratis-PCR-Tests wie in den Apotheken auch in den Ordinationen "in den nächsten Tagen" werden.

Ab wann sie genau wo angeboten werden, hängt auch hier von den regionalen Möglichkeiten ab. Man müsse noch die Infrastruktur mit den Labors und die Logistik aufbauen, hieß es in der Ärztekammer gegenüber der APA. In der Regel werden die kostenlosen PCR-Tests von jenen Medizinern angeboten werden, die jetzt schon die kostenpflichtigen Tests durchführen.

Möglich sind beim Arzt oder der Ärztin nicht nur abgestrichene Tests, sondern auch die derzeit vor allem in Wien verwendeten Gurgeltests. Letztere müssten dann aber unter Beobachtung des Mediziners durchgeführt werden.

Während in den Apotheken eine Anmeldung für die Gratis-PCR-Tests nötig ist, kann das von den Ärzten unterschiedlich gehandhabt werden. Das sei "die freie Entscheidung des Arztes", ob er eine Anmeldung verlangt oder die Patienten einfach so zu ihm kommen können.

Vorerst werden die Patienten in den meisten Fällen von den Labors per SMS oder Mail über das Ergebnis der Tests verständigt. Wenn das nicht möglich sei, könne die Verständigung in selteneren Fällen auch vom Arzt kommen. Geplant ist aber, dafür eine eigene Plattform zu etablieren, die das dann erledigen soll. Das werde aber noch einige Zeit dauern, hieß es in der Ärztekammer.

Edgar Wutscher, der Obmann der Sektion Allgemeinmedizin in der Ärztekammer, erklärte dazu, dass PCR-Testungen im niedergelassenen Bereich "effektive Ergebnisse" liefern, welche dann 72 Stunden gültig sind. In Zusammenarbeit mit den Labors seien die Ergebnisse in den überwiegenden Fällen innerhalb von 24 Stunden lieferbar. "Im Sinne einer österreichweiten Versorgung mit PCR-Testangeboten ist es natürlich ein folgerichtiger Schritt, dass künftig auch in den Ordinationen der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte kostenlose PCR-Tests angeboten werden", betonte Wutscher in einer Aussendung.