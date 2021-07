Diese Apotheken im Land bieten gratis PCR-Tests an

Enger Schulterschluss von Land und Apothekerkammer ermöglicht PCR-Testangebot ab Donnerstag, 22. Juli. Die Auswertung eines PCR-Tests dauert in der Regel 24 Stunden.

Ab Donnerstag (22. Juli) wird ein Besuch der Nachtgastronomie bundesweit verpflichtend an einen Impfnachweis oder ein negatives PCR-Testergebnis gekoppelt sein. Land und Vorarlberger Apothekerkammer installieren mit Blick darauf ein kostenloses PCR-Testangebot, teilt Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher mit. Bis jetzt (Stand Dienstag, 20. Juli, 14 Uhr) sind landesweit 26 Apotheken für eine gute Abdeckung in allen Regionen eingebunden, gibt Vorarlbergs Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak bekannt. Unter www.apothekerkammer.at/vorarlberg werden die beteiligten Apotheken laufend ergänzt.

Liste der 26 Apotheken (Stand 20. Juli):

Heimische Apotheken helfen bei Pandemiebewältigung

Ihren Dank richtet die Gesundheitsreferentin an die Vorarlberger Apothekerkammer mit Präsident Rehak an der Spitze: "Im engen Schulterschluss ist es gelungen, rasch ein entsprechendes Angebot aufzustellen". Einmal mehr würden die heimischen Apotheken bei der Pandemiebewältigung eine federführende Rolle einnehmen, hält Vorarlbergs Apothekerkammer-Präsident Jürgen Rehak seinerseits fest.

Anmeldungen ab Donnerstag möglich

Anmeldungen für PCR-Tests in den Apotheken sind ab Donnerstag, 22. Juli, über die Bundesplattform www.oesterreich-testet.at möglich. Sollten dort PCR Anmeldungen wider Erwarten noch nicht angeboten werden, kann eine Anmeldung für einen Antigentest durchgeführt werden – danach in der entsprechenden Apotheke einfach um eine PCR-Testung bitten. Die Auswertung eines PCR-Tests dauert in der Regel 24 Stunden.