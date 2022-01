Auch mit einem Derbysieg naht für Dornbirn das Ende

Im Westderby gegen Innsbruck hoffen die Bulldogs auf drei Zähler.

ICE Hockey League:

Di, 25.01.2022, 19:15: Dornbirn Bulldogs - HC Innsbruck - Die Haie

Referees: BERNEKER, RUETZ, Mantovani, Martin



Während sich Innsbruck am Sonntag beim direkten Konkurrenten um einen Playoff-Platz in Bruneck knapp geschlagen geben musste, kehrte Dornbirn nach zuvor fünf Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurück. Die Vorarlberger bezwangen Graz zu Hause mit 2:1. Trotz des Erfolgserlebnisses ist eine Postseason-Teilnahme für die Vorarlberger bereits in weite Ferne gerückt. Anders beim HCI, der aktuell auf Rang elf nur hauchdünn hinter den Pre-Playoff-Rängen liegt. In den bisherigen drei Saisonduellen mit den Bulldogs gingen die Haie zwei Mal als Sieger vom Eis, die letzte Begegnung in Innsbruck kurz vor Weihnachten endete aber mit einem klaren 5:1 für die Vorarlberger.