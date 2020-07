Auch mit 40 Jahren ist noch lange kein Schlussstrich

SC Röthis Innenverteidiger Christoph Stückler denkt noch lange nicht an das aktive Ende

Aus den ersten zehn Meisterschaftsspielen holte SC Röthis in der abgebrochenen Saison 2019/2020 nur vier Remis und kassierte sechs Niederlagen. Doch in der Rückrunde im Grunddurchgang zählten die Vorderländer mit siebzehn Punkten aus den letzten acht Begegnungen zu den stärksten Klubs in der Eliteliga Vorarlberg. Für die Elf um das Trainergespann Dominik Visintainer/Mario Bolter kam der Saisonabbruch wahrscheinlich zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Mit Christoph Stückler (40) stellt Röthis den ältesten Spieler, aber sehr wichtigen Leistungsträger, der gesamten Eliteliga. Mario Bolter und Christoph Stückler sind nach ihrem Abschied bei der Lustenauer Austria schon drei Jahre in Röthis unter Vertrag und denken noch nicht an die aktive Laufbahn zu beenden. „Es macht mir immer noch großen Spaß und bin topfit“, so Christoph Stückler. Er gehörte in der letzten Saison zu den Dauerbrennern. Nur wegen einer Gelbsperre hat Stückler ein einziges Meisterschaftsspiel gefehlt, aber alle anderen siebzehn Partien stand der Exprofi alle 1530 Minuten auf dem Spielfeld. Mario Bolter litt im vergangenen Herbst an Knieproblemen, die aber mittlerweile wieder behoben wurden. Sowohl Bolter als auch Stückler werden zum Auftakt in Bregenz von Beginn an auflaufen.