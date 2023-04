Auch Lochauer Rätscher pflegen altes Brauchtum

Auch in diesem Jahr waren Mädchen und Buben als versierte „Lochauer Rätschergruppe“ in der Karwoche mit teils jahrzehntealten Ratschen unterwegs und luden zu den Osterfeierlichkeiten ein.

Lochau. Am Karfreitag und am Karsamstag sind auch in Lochau traditionell schon seit Jahrzehnten die „Rätscherkinder“ unterwegs, um so Brauchtum und Tradition im Rahmen der österlichen Liturgie auch weiterhin zu pflegen.

Die Rätscher marschieren mit teils jahrzehntealten Ratschen durchs Dorf, um zu den Gottesdiensten einzuladen. Dem Volksmund nach sind die Kirchenglocken in dieser Zeit, von Gründonnerstagabend bis zur Auferstehungsmesse in der Osternacht, bekanntlich „nach Rom geflogen“.