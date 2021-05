Auch Koblacher Finanzen von Corona geprägt

Die Koblacher Gemeindevertretung beschloss in ihrer jüngsten Sitzung den Rechnungsabschluss für das Jahr 2020.

Bei den Ausgaben sind die großen Posten in der Koblacher Jahresbilanz von 2020 einmal mehr die Abgaben an den Sozialfonds, die Beiträge zur Abgangsdeckung der Spitäler und die Landesumlage. Zu den großen Ausgabenposten im vergangenen Jahr gehörte auch der Bereich Kinder- und Schülerbetreuung und so wurden neben dem Umbau der Schülerbetreuung in der Volksschule auch 1.340.238,44 Euro in den Neubau des Kindergarten Ried investiert. Größte Positionen auf der Einnahmenseite sind nach wie vor die Ertragsanteile des Bundes und die Kommunalsteuer. Erfreulicherweise konnte der Haushalt der Gemeinde Koblach für das Jahr 2020 mit einem finanzierungswirksamen Ergebnisüberschuss von 411.819 Euro abgeschlossen werden und es mussten somit für den laufenden Haushalt keine Darlehen aufgenommen werden. Auch die die Pro-Kopf-Verschuldung bleibt mit 1.442,00/Einwohner erfreulich niedrig.