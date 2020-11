Auch in Vorarlberg: Die Wichtel-Challenge

„Das ganze Land wichtelt – weil jeder ein Weihnachtsgeschenk verdient.“

„Die Wünsche auf www.wichtelchallenge.at gehen weg wie die warmen Semmeln, so konnten wir heuer unter anderem auch schon einen Laptop vermitteln“, erzählt Barbara Sönser-Gantner. Momentan sind alle offenen Wünsche aus Vorarlberg, die von sozialen Einrichtungen auf die Plattform gestellt worden sind, erfüllt. „Es kommen die nächsten Tage aber sicherlich noch zusätzliche Wünsche herein – bis 14. Dezember können die Wünsche von Wichteln erfüllt werden.“ Nach der Startphase im heurigen Advent wird die Aktion in Vorarlberg im kommenden Jahr sicherlich ausgeweitet. „Über frischen Wind freuen wir uns immer. Gerne kann man sich bei uns unter katharina.bertschler@wichtelchallenge.at melden, wenn man künftig die Aktion aktiv unterstützen möchte.“ Alle Infos zur Aktion: www.wichtelchallenge.at.