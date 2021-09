Auch in Übersaxen wird Papier an der Haustüre abgeholt

Ab Oktober wird auch in der Berggemeinde das Altpapier über die gebührenfreie Papiertonne frei Haus abgeholt.

Übersaxen . Mittlerweile haben über zwei Drittel der Gemeinden in Vorarlberg auf die Abholung des Papierabfalles vor der Haustüre umgestellt und auch in der Gemeinde Übersaxen wird die Papiersammlung ab Oktober auf das neue System umgestellt.

Die Gemeindevertretung von Übersaxen hat dabei in ihren letzten Sitzungen die Vor- und Nachteile der Hausabholung des Papierabfalles gegenübergestellt und ist schlussendlich zum mehrheitlichen Beschluss gekommen, dass die Gemeinde in Zusammenarbeit mit dem Vorarlberger Umweltverband die Papiersammlung auf Papiertonne mit Abholung von zu Hause umstellt. „Überall dort, wo die Papierabholung ab Haushalt bereits eingeführt wurde, erfreut sie sich großer Beliebtheit“, so Bürgermeister Rainer Duelli. Neben der bequemeren und effizienter Sammlung des Papierabfalles erwartet sich die Gemeinde dabei auch eine Steigerung der Sammelmengen. Trotz diverser Entsorgungsmöglichkeiten im Gemeindegebiet befinden sich immer noch große Mengen verwertbares Papier im Restmüll und mit der neuen Sammelmethode könne man dieses Potenzial noch sinnvoller nutzen.