Auch in Klaus endete die „Kreidezeit“

In der Volksschule Klaus kommen im Unterricht ab dem neuen Schuljahr digitale Tafeln zum Einsatz.

Klaus. Die Zeit von Kreide und Schiefertafel gehören nun auch in Klaus der Vergangenheit an. Nachdem bereits an der Mittelschule Klaus-Weiler-Fraxern seit zwei Jahren die neuen digitalen Schultafeln im Unterricht verwendet werden, wurden in den vergangenen Wochen auch in der Volksschule Klaus die Schiefertafeln abgenommen und durch die neue Technologie ersetzt.