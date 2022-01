Auch Fassa kann die Bemer VEU Feldkirch nicht stoppen

Klarer 3:0-Heimsieg der Lampert-Mannen gegen Topteam aus Italien.

Jetzt kommt die Bemer VEU Feldkirch so richtig auf Touren. Die Lampert-Mannen sind nicht mehr zu stoppen. Der siebente Streich in Serie war ungefährdet. Die VEU präsentierte sich in bester Laune und spielerisch klar besser als die höher eingeschätzten Italiener. Matchwinner war der Zweifachtorschütze Dylan Stanley (21./51.). Verteidiger Steven Birnstill traf zum 2:0 ins Schwarze. Und hätte Fassa Tormann Adam Vay nicht unzählige Großchancen von Feldkirch spektakulär zunichte gemacht, wäre der Erfolg noch viel höher ausgefallen. Gehringer (5.), Samardzic (23.) und Bolterle (30.) scheiterten in aussichtsreicher Position. VEU Goalie Alex Caffi hielt seinen Kasten rein.