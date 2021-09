Auch Erzähltes ist Heimat

Hertha Glück und Klanglabor verzauberten mit einem „sagenhaften Abend“

Die Geschichten-Erzählerin Hertha Glück sowie das liechtensteinische „Klanglabor“ entführten die Gäste in der jüngsten Veranstaltung in der Nenzinger Artenne in eine Welt von „wilden Weibern und mächtigen Männern“. Und tatsächlich: Wer im Ambiente der alten Tenne kurz die Augen schloss, wurde gleich zu Beginn der Veranstaltung in den Bann gezogen: Mit mystisch-experimentellen Klängen öffneten Arno Öhri, Denise Kronabitter und Marco Sele – alias „Klanglabor“ – die Türen zu den nachfolgenden Geschichten von Hertha Glück. Die Märchenerzählerin vorzustellen, wäre wohl müßig. Für den Abend in Nenzing kramte sie spezielle Sagen und Märchen aus dem Walgau und andere mit Heimatbezug aus ihrem reichhaltigen Schatz hervor. Sie entführt auf eine Reise in die Vergangenheit, bindet ihr Publikum mit ein und fasziniert nicht zuletzt auch durch ihren reinen Walser Dialekt. Ein rundherum stimmiger Abend, bei dem die Organisatoren und Mitwirkenden mehr Zuhörer zu wünschen gewesen wären.