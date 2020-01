Auch die Hobbyspieler gaben alles

Gelungenes Weihnachtsturnier des UTTC Frastanz mit großer Beteiligung

Die Hobbyklasse wurde in insgesamt zwölf Vierergruppen eingeteilt, davon erreichten die Erst- und Zweitplatzierten sowie die acht besten Drittplatzierten die KO-Runden. In spannenden Partien wurde mit voller Konzentration und Einsatz um den Titel gekämpft. Im hochklassigen Finale setzte sich schließlich Alexander Neft gegen Franz List durch. Im Hobby-Doppelbewerb setzen sich in einem sehenswerten und packenden Finale Mathias Magreiter und Franz List gegen Markus Kessler und Philipp Varga durch.

Im Vereinsbewerb nahmen elf Spieler teil, darunter auch zwei Gäste vom UTTC Göfis sowie der Titelverteidiger Stefan Arzbacher (TTC Bregenz). In vier Gruppen wurde zuerst um die Qualifikation in die KO-Phase gespielt. Im Finale wurde schließlich Hans Peter Ess seiner Favoritenrolle gerecht, der sich mit sehenswerten Spielzügen gegen Peter Gut durchsetzte. Der Sieg im Doppelbewerb ging an Hans Peter Ess und Andreas Tiefenthaler. „Das Weihnachtsturnier des UTTC hat sich in den letzten Jahren zu einem echten Highlight entwickelt“, erklärte Obmann Rudi Hatzl.