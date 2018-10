Auch der 40. Emser Markt erwies sich als Publikumsmagnet

Der 40. Emser Markt lockte wieder Tausende Gäste ins Zentrum der Grafenstadt

Hohenems. Wie schon in den Jahren zuvor gestaltete sich auch der 40. Emser Markt, der am vergangenen Samstag im Zentrum der Nibelungenstadt über die Bühne ging, zu einem wahren Volksfest.

Nach einem wie gewohnt zögerlichen Beginn am späten Vormittag herrschte dann am Nachmittag bis in den frühen Abend hinein auf dem Schloss- und dem Kirchplatz sowie dem Schulplatz der Volksschule Markt zeitweise ein dichtes Gedränge. Dort war wiederum der Rummelplatz, der von elf bis 11:15 Uhr mit Freifahrten lockte, aufgebaut. Beim Kinderflohmarkt bestand für die kleinen Geschäftsleute die Gelegenheit, ihre gebrauten Sportartikel, Kinderbücher und Comics, Plüschtiere, Videos, Puppen, Spielzeug aller Art und weiteren Krimskrams zu verkaufen oder zu tauschen.