Auch beim Personal soll zusammen gearbeitet werden

Die Zusammenarbeit der Regionsgemeinden amKumma soll weiter ausgebaut werden.

Götzis . Nachdem die vier Gemeinden am Kummenberg bereits im Bereich der Baurechtverwaltung und auch im IT-Bereich in Form von Gemeindekooperationen zusammen arbeiten, sollen künftig auch die Personalangelegenheiten der Kumma-Gemeinden gemeinsam abgewickelt werden.

Die zuletzt gegründeten Verwaltungsgemeinschaften Baurecht amKumma und IT amKumma der vier Kummenberggemeinden haben sich bestens bewährt und so soll auch in der Personalverwaltung regional verstärkt zusammengearbeitet werden. Die Vorteile liegen dabei vor allem in der Bündelung des fachbezogenen Wissens und dem Ausgleich bei personellen Engpässen. Den Sitz wird die Personalverwaltung amKumma im Gemeindeamt von Götzis haben, zumal auch das bewährte Personal übernommen werden soll und Götzis zudem schon viele Jahre die Gehaltsabrechnungen auch für die Gemeinden Mäder und Koblach, sowie nahestehende Institutionen mitmacht. Neben den Lohnabrechnungen wird sich die Personalverwaltung künftig auch um die dienstrechtlichen Sachen der vier Gemeinden kümmern.