Auch amKumma wird wieder geradelt

Auch die Kummenberggemeinden sind wieder beim landesweiten Fahrradwettbewerb dabei.

Mäder. Am 20. März fiel der Startschuss für den Radius Fahrradwettbewerb 2021 und auch in diesem Jahr warten wieder Fahrrad- und Einkaufsgutscheine auf die Pedalritter der Region.

Einkaufen mit dem Rad wird belohnt

Als Anreiz für den diesjährigen Fahrradwettbewerb verteilten Mäders Bürgermeister Rainer Siegele und Gemeindevertreterin Silvia Wagner vergangene Woche zum Auftakt des Radius 2021 amKumma Gutscheine an die Bürger, welche mit dem Fahrrad zum Einkaufen unterwegs waren. „Trotz Temperaturen um die null Grad waren auffallend viele Radfahrer in der ganzen Region amKumma unterwegs“, freute sich Silvia Wagner über das Mobilitätsverhalten in den Gemeinden. Auch in den kommenden Wochen wird das Einkaufen mit dem Rad belohnt und auf so gibt es wöchentlich die Chance einen 20 Euro amKumma-Gutschein zu gewinnen.

Über 230.000 Kilometer auf dem Zweirad

Dabei radelt Vorarlberg nun schon zum dritten Mal gemeinsam mit den anderen Bundesländern und sammelt Radkilometer. Im vergangenen Jahr nahmen in Vorarlberg 56 Gemeinden und 70 Vereine am Radius Fahrradwettbewerb teil und gemeinsam wurden über sechs Millionen Fahrradkilometer gesammelt. In den vier Kummenberggemeinden traten 2020 269 Teilnehmer in die Pedale und sammelten so über 230.000 Kilometer auf dem Zweirad.

Tolle Preise für fleißige Radfahrer