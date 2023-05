Attraktivierung des Montikel-Panoramawanderweges, Bludenz

Der beliebte Bludenzer Wanderweg auf den Montikel ist seit kurzem wieder geöffnet.

Die zahlreichen Aussichtsplätze entlang des gut begehbaren Waldweges wurden im Zuge der Schadholzaufarbeitung umfassend gepflegt und mit neuen Rastbänken verschönert. Besonders entspannt lässt sich das atemberaubende Panorama auf einer neuen Holzliege genießen und die umliegenden Berggipfel anhand der installierten Panoramatafel auch für weniger Ortskundige entdecken.

Der Verein für Tourismus und Freizeit in Bludenz, engagiert sich seit über 60 Jahren tatkräftig für einen lebenswerten Stadt- und Naturraum Bludenz. Neben der Attraktivierung des Panoramawegs konnten so in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte und Ideen wie die Klangraststätte, Hellwaldhütte, Sanierung der Schlossstiege und viele weitere umgesetzt werden. Obmann Johann Bandl zeigt sich erfreut, dass die Finanzierung der neuen Bänke und Liegen entlang des Panoramaweges durch Sponsoren gelungen ist und bedankt sich bei allen Helfern sowie ganz besonders beim Bauhof und der Forstabteilung für die tatkräftige Unterstützung.

Wegbeschreibung: Diese Tour startet in der Nähe der St. Laurentiuskirche bei der Haltestelle "Bludenz Krankenhaus". Hier führt der Wanderweg am Sozialzentrum Bludenz vorbei und mündet so gleich in einen Waldweg ein. Dem Waldweg folgend gelangen Sie über mehrere kleine Kehren hinauf auf den Montikel. Entlang des leicht begehbaren Wanderweges erwarten einen gleich mehrere Aussichtsplätze mit atemberaubendem Panorama von Bludenz und den umliegenden Bergmassiven bis tief hinein ins Klostertal und die Arlbergregion. Der Wanderweg führt weiter über den „Sunna-Weg" Richtung Rungelin und Außerbraz.

Bei einer Weggabelung dem Wegweiser Richtung "Halde" folgen und in den Stadtteil Halde absteigen. Bei der Einmündung in die Straße "Haldenweg" rechts halten und am Freizeitbad Val Blu vorbei Richtung Stadtmitte wandern. Alternativ mit dem Bus zurück in die Stadtmitte.