Attraktives Kunsthandwerk auf der Bühne am Lochauer Kaiserstrand

Lochau. Im traumhaften Ambiente am Lochauer Kaiserstrand zeigte sich wieder eine Vielfalt an Kunst, Handwerk, Mode und Design. „Denn wir kommen alljährlich gerne hierher an den Bodensee“, so die engagierte Marktorganisatorin Bettina Güttinger von der Töpferei B. Güttinger aus Isny.

Auch der bereits „10. Kunstmarkt in Lochau am Bodensee“ beeindruckte bei seinem Jubiläum wieder die zahlreichen Besucher – Corona-bedingt natürlich im „gehörigen“ Abstand. An zwei Tagen präsentierten rund 30 Künstler aus ganz Deutschland an ihren dekorativ gestalteten Ständen außergewöhnliche Produkte und kreative Accessoires, alles handgefertigte Stücke aus den vielfach eigenen Werkstätten. Mit dabei waren Töpfer, ein Bürstenmacher oder Besenbinder oder Schmuckhersteller, dazu gab es Edles aus Walk, Textilien und Gemälde sowie Unikate aus Holz, Stein, Metall, Silber und Gold oder Keramik. Der Kaiserstrand wurde einmal mehr zur großen Bühne des Kunsthandwerks.