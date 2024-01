Frühjahrsprogramm der KMV Clunia-Feldkirch

Bei der ersten Zusammenkunft im neuen Jahr gab es bei der Feldkircher Mittelschulverbindung Neuwahlen und einen Ausblick auf das kommende Semester.

In weiterer Folge blickte der neue Vorstand auf das bevorstehende Sommersemester, welches am 25. Februar mit einem Grabbesuch beim Gründer Max Lützelschwab am Friedhof St. Corneli in Feldkirch und einer Gründungs-Festkneipe (zur Erinnerung an die Gründungskneipe Clunias am 28. Februar 1909 im Göfner Pfarrhaus) startet. Der Höhepunkt werden der Cumulativconvent und der Osterkommers am 23. März in Feldkirch sein. Dazu wird im Mai das 120. Stiftungsfest der Freundschaftsverbindung Walmark-Horn besucht sowie der gesamtösterreichische Pennälertag in Eisenstadt. Am 30. Mai gestaltet die Clunia traditionell die Agape bei der Fronleichnamsprozession im Dom in Feldkirch und Ende Juni steht ein Besuch des 75. Stiftungsfest der Freundschaftsverbindung Sonnenberg-Bludenz an. Zum Abschluss des Semesters finden am 6. Juli der traditionelle Familienausflug und die Abschlusskneipe statt. MIMA