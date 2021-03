Attraktive Infrastruktur für Radverkehr

Die Region amKumma möchte die festgeschriebenen Ziele einer Erhöhung des Radverkehrsanteils umsetzen.

Mäder . Im Rheintal sollen Radschnellverbindungen und Radstrecken zwischen den Ortschaften und in den Gemeinden neu errichtet beziehungsweise ausgebaut werden und so hat auch die Gemeindevertretung von Mäder das Konzept für ihr Gemeindegebiet beschlossen.

Bereits seit Jahren wird auch in Mäder intensiv über Verbesse­run­gen im Fuß- und Radverkehr nachgedacht und so forciert die Gemeinde den Ausbau bestehender Radwege und Radrouten sowie die Schaffung neuer Radrouten, da das Gemeindegebiet aufgrund seiner Topographie und Nähe zu den Nachbargemeinden prädestiniert ist für das Radfahren. Dazu konnte in Mäder in den vergangenen Jahren vor der Schweizer Grenze eine Gefahrenstelle für Radfahrenden als auch für Fußgänger entschärft werden. „Durch den Bau eines Kreisverkehrs im Kreuzungsbereich L58/Exerzierplatz und Leha kann nun die Radroute abseits des Schwerverkehrs und der Rangierfläche geführt werden. Im Bereich des Kreisverkehrs werden die Radfahrenden auf eigenständigen Anlagen geführt“, erklärt Bürgermeister Rainer Siegele.