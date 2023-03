Atomwaffeneinsatz in Ukraine unwahrscheinlich

Eskalation des Krieges

Russlands Präsident Wladimir Putin wolle mit seiner Ankündigung, solche Waffen auf belarussischem Boden – einem Nachbarland der Ukraine – zu stationieren, also sicher „Ängste und Unsicherheit in der westlichen Bevölkerung schüren“. Denn ein Einsatz solcher Waffen könnte zu einer Eskalation des Krieges führen, auch wenn sie eine „geringere Sprengkraft, als strategische Nuklearwaffen, die dazu gedacht sind, Militärbasen und Städte auszuschalten“ aufweisen würden.

Handlungsbedarf

Eine baldige Verhaftung Putins erscheint für Mangott unrealistisch: „Er wird sich davor hüten, in ein Territorium zu reisen, das das Römische Statut – und das ist Grundlage für den Internationalen Strafgerichtshof – ratifiziert hat.“ Und in Russland sei so eine Verhaftung nur nach einem Umsturz, einer Machtergreifung möglich. Der Krieg finde in Russland außerdem immer noch Unterstützung, auch wegen der Staatspropaganda.