Atombombe über Wien: Simulations-Video sorgt für Wirbel

Was passiert, wenn mitten in Wien eine Atombombe gezündet wird? Die dramatische Antwort auf diese Frage gibt jetzt das Außenministerium mit einem Video. Und das sorgt für politischen Zündstoff.

Atombomben-Video empört Ludwig

Das Außenministerium reagierte auf die Kritik Ludwigs via Twitter. Die Gefahr durch Nuklearwaffen werde "leider oft als abstraktes Problem von Großmächten und militärischen Allianzen gesehen", dem sei aber nicht so, hieß es da. "Wir wollen zeigen, dass die Bilder, die wir aus Hiroshima und Nagasaki kennen, leider nicht der Vergangenheit angehören."

Das österreichische Außenministerium fantasiert in einer bestechenden Angstlust einen Atombomben-Abwurf auf Wien und präsentiert uns das in einem Mini-Actionfilm als realistisches Szenario. Nur falls wir uns noch nicht genug vor allem Anderen fürchten. https://t.co/umf4SPNYZE

Parlamentarische Anfrage an @SchallenbergA wird vorbereitet. Dieses Atom-Video ist verrückt, verantwortungslos und völlig daneben. Warum will die Regierung den Menschen jetzt noch mehr Angst machen? https://t.co/fU3zP0BfEn

Atomwaffenverbotsvertrag tritt in Kraft

Hintergrund der Veröffentlichung des Videos ist das Inkrafttreten des Atomwaffenverbotsvertrag (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons/TPNW) am Freitag. Österreich soll in einem Jahr die erste Vertragskonferenz des TPNW ausrichten, der im Jahr 2017 von 122 Staaten unterzeichnet worden war. Aufgrund des massiven Lobbyings der Atommächte haben aber erst 51 Staaten das Abkommen ratifiziert, 35 weitere haben es unterzeichnet.