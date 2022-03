Atomare Gefahr und "Xipertinnen"

Risikoforscher Nikolaus Müllner und Angelika Martin (Xipertinnen) sind am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Risikoforscher Nikolaus Müllner blickt nach dem Angriff russischer Truppen auf das ukrainische Kernkraftwerk Saporischschja "sehr beunruhigt" in Richtung Europas größtem AKW. VOL.AT-Chefreporter Pascal Pletsch spricht heute Abend mit dem Risikoforscher unter anderem darüber, ob dies eine unmittelbare Gefahr für Österreich darstellt.

Angelika Martin hat in unterschiedlichsten Führungspositionen am eigenen Leib erfahren, was es heißt, sich als Frau im Berufsleben durchsetzen. Ihr ist es ein großes Anliegen Wissen weiterzugeben, die Leistungen anderer Vorarlbergerinnen sichtbar zu machen und die Frauen untereinander zu vernetzen. Die gebürtige Thüringerin hat zu diesem Zweck die Aktion "Xipertinnen" ins Leben gerufen.