Athletische Jungrodler

Bludenz/Innsbruck (dk). Nicht nur die Rodlerasse Steu, Müller & Co sind derzeit mitten in den Vorbereitungen auf die neue Saison. Auch die Nachwuchssportler vom Rodelclub Sparkasse Bludenz feilen an ihrer Fitness.

So nahmen kürzlich unter der Leitung von Nachwuchstrainer Patrik Korbela die Jungrodler Leonie Konzett, Annalena Kottke, Nica Luisa Bleiner und Mateusz Labenz in Innsbruck an einem Athletikwettkampf teil, bei dem der Leistungszustand der 40 teilnehmenden Sportler aus Tirol und Vorarlberg gemessen wurde. Dazu zählen Cooper-Lauftest, Hürden Bumeranglauf, Hüftbeweglichkeit, Liegestütze, 20 m Sprint, 15 m Tatzln, Medizinballwurf usw.