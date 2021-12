ASZ Walgau West: 500 Anlieferungen im ersten Monat

Ende Oktober ging das Altstoffsammelzentrum (ASZ) Walgau West in Frastanz in Betrieb. Das Angebot wird gut angenommen, laufende Verbesserungen sind geplant.

├ťber 40 Stunden ge├Âffnet Obwohl das ASZ mehr als 40 Stunden in der Woche ge├Âffnet hat, sind die beliebtesten Entsorgungstage erwartungsgem├Ą├č der Freitag und der Samstag. An diesen Tagen herrschte am meisten Betrieb, die l├Ąngeren ├ľffnungszeiten am Montag bis 18.45 Uhr wurden hingegen nur m├Ą├čig in Anspruch genommen.