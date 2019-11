ASZ vor Fertigstellung

Die Arbeiten am Altstoffsammelzentrum Vorderland gehen in die finale Phase.

Planmäßig laufen die Arbeiten am ASZ Vorderland und so konnten in den vergangenen Wochen die Asphaltierungsarbeiten rund um das neue Sammelzentrum erfolgen. In den kommenden Wochen werden nun noch die technischen Einrichtungen wie Wiegeanlage, Kassaautomaten und Schrankenanlagen installiert und zum Beginn des neuen Jahres sollte der Probebetrieb für die 45 Sammelfraktionen gestartet werden – der Vollbetrieb ist dann für Frühjahr 2020 vorgesehen. In der Zwischenzeit wurde auch die Betriebskooperation mit dem ASZ Feldkirch unter Dach und Fach gebracht. Als Ergebnis wird das ASZ Vorderland künftig von der Stadt Feldkirch gemeinsam mit dem 2014 eröffneten ASZ Feldkirch betrieben werden. Die Kooperation ermöglicht eine Reihe von Synergien bei der Altstoffsammlung und der Verwaltung.