Asylverfahren: Verstärkter Familiennachzug in Österreich

Das österreichische Asylwesen ist aktuell stark vom Familiennachzug geprägt. Davon profitieren können Ehegatten bzw. eingetragene Partner von anerkannten Asylwerbern bzw. subsidiär Schutzberechtigten sowie deren minderjährige Kinder. Gleiches gilt für Eltern eines nach Österreich gekommenen Kindes.

Ein Antrag gestellt werden kann grundsätzlich sofort, nachdem der Asyltitel an den Angehörigen erteilt wurde. Erfolgt er innerhalb der ersten drei Monate, sind keine besonderen Voraussetzungen finanzieller Natur zu erfüllen. Wird er später gestellt, sind eine adäquate Unterkunft, Krankenversicherung und ein ausreichendes Einkommen (aktuell gut 1.900 Euro für Paare) nachzuweisen.

Der Angehörige wendet sich jedenfalls an die österreichische Vertretungsbehörde in dem Land, in dem er aufhältig ist und ersucht um ein Visum. Wird dieses genehmigt, weil von einer Zuerkennung auszugehen ist, kann die Person für vier Monate nach Österreich einreisen und hier ihren Antrag auf internationalen Schutz einbringen.