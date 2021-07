Asylpolitik und Fake News

NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger und Faktenchecker Andre Wolf vom Verein Mimikama heute um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Anlässlich der Tötung des 13-jährigen Mädchens in Wien, spricht Gerold Riedmann heute mit Beate Meinl-Reisinger, Klubobfrau der NEOS und Abgeordnete im Nationalrat über Schuldzuweisungen und eventuelle Versäumnisse in der österreichischen Asylpolitik. Des Weiteren wird über die weltweite Mindeststeuer und die, von den NEOS geforderte, Arbeitsmarktreform geredet. Mehr dazu um 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".