ASVÖ-Fairplay Initiative war ein voller Erfolg

Knapp 600 Schüler aus ganz Vorarlberg thematisierten zwölf Monate das Thema Fairplay und soziale Werte.

Am Freitag den 15.06.2018 veranstaltete der ASVÖ Vorarlberg in den Dornbirner Messehallen 1 & 2 das Finale der Fair Play-Initiative „fairness and fun“ . Rund 550 SchülerInnen aus ganz Vorarlberg, der 1. & 2. Klassen Mittelschule und AHS-Unterstufe, thematisierten seit Beginn des Jahres das Thema „Fair Play und soziale Werte“. Mit Hilfe von Workshops, Fair Play-Boxen, einer eigens entwickelten Spielesammlung, den vier Völkerballbezirksturnieren und dem großen Landesfinale wurde den Kindern Fair Play auf spielerische Art und Weise vermittelt.

Was für ein spannendes und energiereiches Finale! Einzigartig an den Huckepackvölkerballturnieren war auch heuer wieder, dass neben den sportlich stärksten auch die fairsten Völkerballteams gekürt wurden. Vor großem Publikum haben beim Landesfinale die 26 qualifizierten Teams um den Landesmeistertitel gekämpft. Nach dem Handshake starteten jeweils fünf bzw. sieben Minuten rasantes Spiel, in dem neben dem Siegeswillen genauso Werte wie Vertrauen, Respekt und Hilfsbereitschaft Platz finden sollten. Was Fair Play bedeutet, wissen viele, aber diesem in Konkurrenzsituationen Beachtung zu schenken, fällt meist nicht leicht.