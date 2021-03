AstraZeneca - Vorarlberg "wird mit jeder Entscheidung zurechtkommen"

Ein Wegfall des Corona-Impfstoffs von AstraZeneca hätte eine "Bremswirkung" auf die Impfungen in Vorarlberg, "wir werden aber mit jeder Entscheidung zurechtkommen", erklärte Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) am Dienstag in der Pressekonferenz nach der Regierungssitzung.

8.000 Impfungen weniger

Wie im Falle einer Aussetzung des Impfstoffs mit jenen Menschen umgegangen wird, die derzeit auf eine Zweitimpfung mit AstraZeneca warten, ist laut Wallner noch unklar. Rund 400 von den 12.000 Personen, die eine Erstimpfung erhalten haben, hätten sich in der vergangenen Woche von der Verabreichung der zweiten Dosis abgemeldet, berichtete Rüscher. Die Verunsicherung sei so oder so da, egal, wie die Empfehlung am Donnerstag ausfalle, und stelle eine große Herausforderung in der Kommunikation dar. Es gelte aber: Das Risiko, schwer an Corona zu erkranken, sei jedenfalls größer als das einer Impf-Nebenwirkung, so Rüscher.