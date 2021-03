AstraZeneca: "Schwarzes Schaf" der Impfstoffe?

Covid-19: Priv.-Doz. Dr. Dr. Axel Mündlein, Leiter des Molekularbiologischen Labors VIVIT in Dornbirn, sprach mit VOL.AT über den zu Unrecht in Ungnade gefallenen Impfstoff.

Priv.-Doz. Dr. Dr. Axel Mündlein: Mehrere Länder, darunter auch Österreich, berichteten vom Auftreten thromboembolischer Vorfälle ein bis zwei Wochen nach der Impfung. Die Herstellung einer ursächlichen Verbindung zwischen Impfung und Thrombose ist jedoch schwierig. Entsprechende Untersuchungen sind noch am Laufen. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) stellte am 15. März in einem Statement jedoch klar, dass die Anzahl der thromboembolischen Ereignisse bei AstraZeneca geimpften Personen insgesamt nicht höher zu sein scheint als in der Allgemeinbevölkerung. Gleichzeitig hielt sie fest, dass die Vorteile des AstraZeneca-Impfstoffs für die Prävention von Covid-19 die Risiken der Nebenwirkungen übertreffen. Das in Deutschland für die Sicherheit von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut hatte allerdings festgestellt, dass die in jüngerer Zeit in Deutschland aufgetretenen sieben (Stand 15. März) bzw. 13 (Stand 18. März) Fälle sogenannter Sinusvenenthrombosen, eine der großen Hirnvenen verstopfenden Blutgerinnsel, bei 1,6 Millionen mit dem AstraZeneca Vakzin geimpften Personen im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung statistisch gehäuft aufgetreten waren – zu erwarten wäre für diesen Zeitraum nur ein Fall gewesen. Nach dieser Datenlage liegt das absolute Risiko für das Auftreten einer Sinusvenenthrombose nach einer AstraZeneca Impfung somit bei über 1:100.000. Eine jüngst veröffentlichte Auswertung der EMA konnte hingegen ein wesentlich geringeres Risiko ermitteln – bei 20 Millionen bislang mit dem AstraZeneca Vakzin geimpften Personen traten insgesamt nur 18 Fälle an Sinusvenenthrombosen bzw. sieben Fälle an Thrombosen in mehreren Blutgefäßen (disseminierte intravasale Gerinnung, DIC) auf.

Die in Dänemark und anderen Ländern vereinzelt aufgetretenen Fälle thromboembolischer Ereignisse im zeitlichen Zusammenhang mit einer AstraZeneca-Impfung haben bereits zuvor zu einem Impfstopp in diesen Ländern geführt, obwohl bereits klar war, das die Anzahl der aufgetretenen Thrombosen bei geimpften Personen nicht höher als in der Allgemeinbevölkerung und nach aktuellem Wissensstand von keinem ursächlichen Zusammenhang auszugehen war. Diese Entscheidungen scheinen deswegen eher politisch motiviert gewesen zu sein, um der Bevölkerung zu vermitteln, dass seitens der Regierung ausreichende Vorsichtsmaßnahmen hinsichtlich des in der EU mit einem schlechten Image behaftenten AstraZeneca-Impfstoffs getroffen werden. In Großbritannien, dem Land, in welchem bislang die meisten AstraZeneca-Impfdosen verabreicht wurden, konnten keine Auffälligkeiten beobachtet werden, weswegen dort uneingeschränkt weiter damit geimpft wird. Unabhängig der Ereignisse in Europa soll der Impfstoff von AstraZeneca in einem Monat auch in den USA zugelassen werden. In diesem Zusammenhang sagte der Leiter der Nationalen Gesundheitsinstitute (NIH), Francis Collins, es gebe "möglicherweise eine gewisse Überreaktion auf etwas, das in keiner Beziehung zu dem Impfstoff steht (there may be a bit of an overreaction to something that is unrelated to the vaccine itself)“.