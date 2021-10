Assange-Auslieferung, Auto-Abos und SCR Altach

Assange-Aktivistin Evelin Schallert, Fahrzeughändler und Fachgruppenobmann Rudi Lins und SCR Altach Geschäftsführer Christoph Längle heute ab 17 Uhr in "Vorarlberg LIVE".

Seit Mittwoch läuft die Gerichtsverhandlung über eine mögliche Auslieferung des WikiLeaks-Gründers Julian Assange an die USA am High Court in London. In dem Berufungsverfahren wollen Assanges Rechtsvertreter eine Auslieferung weiterhin verhindern. Seit mehr als zwei Jahren sitzt der Journalist und Politaktivist in einem Londoner Hochsicherheitsgefängnis. Sein Gesundheitszustand ist kritisch. Die Vorarlberger Unternehmerin Evelin Schallert setzt sich seit Jahren für Julian Assange ein. Für "Vorarlberg LIVE" berichtet sie heute direkt aus London von dem Gerichtsverfahren und Assanges Unterstützern, die eigens dafür nach London gepilgert sind.