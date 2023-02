Asiago fixiert mit Sieg gegen die Pioneers die Pre-Play-Offs

Die Südtiroler setzen sich gegen eine arg dezimierte, aber wacker kämpfende Pioneers-Truppe mit 6:4 durch.

Für die Bemer Pioneers Vorarlberg biegt die Premierensaison in der win2day Ice Hockey League in die Zielgerade ein. Auf die Cracks von Coach Marc Habscheid warteten zwei Duelle mit Asiago innerhalb von nur 24 Stunden.

Drittes Saisonduell

Auch die Italiener sind als Liganeuling eingestiegen und wer weiß wie die Saison für die beiden Teams verlaufen wäre, wenn die richtungsweisenden Duelle Mitte Dezember in der Vorarlberghalle and die Pioneers gegangen wäre. Freilich ist viel Spekulation dabei, aber zum Zeitpunkt der ersten direkten Aufeinandertreffen lagen die Feldkircher mit 3:0 im dritten Drittel voran und hätten den letzten Tabellenplatz verlassen. Stattdessen startete Asiago ein Comeback und gewann beide Spiele in der Montfortstadt. Ab diesem Zeitpunkt zeigte die Formkurve der Venetier steil nach oben, was schlussendlich zu einer Qualifikation für das Pre-Play-Off führte.

Letztes Aufgebot

Mit dem allerletzten Aufgebot traten die Pioneers also heute in Asiago an, nur 15 Spieler standen am Spielberichtsbogen. Mahbod brachte die Gastgeber mit einem Überzahltreffer in Front (8.), vor Ende des ersten Drittels erhöhte Misley auf 2:0.

Moral stimmte erneut

Wie schon so oft in dieser Saison bewiesen die dezimierten Pioneers aber Moral. Innerhalb von 110 Sekunden glichen die Vorarlberger nach einem Doppelschlag aus, Macierzynski (37.) und van Nes (39.) stellten auf 2:2. Die Antwort der Südtiroler folgte allerdings prompt, 20 Sekunden vor Drittelsende brachte Mahbod seine Mannschaft erneut in Front.

Im dritten Drittel waren etwas mehr als drei Minuten absolviert, da gelang Metzler der neuerliche Ausgleich. Aber wie zuvor hielt die Freude darüber nicht lange, Salinitri erzielte in Minute 47 das 4:3 für die Hausherren. Als Vallati auf 5:3 stellte (53.), schien die Entscheidung gefallen zu sein. So leicht gaben die Habscheid-Cracks allerdings nicht auf, Heier gelang es noch einmal zu verkürzen (54.).