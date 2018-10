ASFINAG-Versteigerung in Hohenems

Hohenems - Die diesjährige ASFINAG-Versteigerung lockt Schnäppchenjäger mit mehr als hundert Exponaten nach Hohenems.

Die Versteigerung der Exponate findet am 24. Oktober in Hohenems statt. Neben Technik und Fahrzeugen der ASFINAG Alpenstraßen GmbH werden auch Bestände des Amts der Vorarlberger Landesregierung versteigert.

Tunnellöschfahrzeug im Angebot

Die ASFINAG und das Land Vorarlberg laden anlässlich der alljährlichen Versteigerung gebrauchter Exponate in die Autobahnmeisterei nach Hohenems ein. Diese befindet sich in der Diepoldsauerstraße 61. Die Auktion am 24. Oktober wird um 13 Uhr beginnen. Es wird erwartet, dass sich Bieter aus dem In- und Ausland zur Versteigerung einfinden. Durchgeführt wird die Auktion von den Experten des Dorotheums.